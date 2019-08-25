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Влада обіцяє зменшити
навантаження на фонд оплати праці

Влада обіцяє зменшити навантаження на фонд оплати праці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:55

Влада обіцяє зменшити навантаження на фонд оплати праці

Пропонуємо до обговорення:
Нова влада планує зменшувати навантаження на фонд оплати праці у перспективі трьох років.

Дивися повний текст Влада обіцяє зменшити навантаження на фонд оплати праці.
R2
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до 10 000-18% 10 000--45 0006% більше45 000 30%
оле
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:00

Re: Влада обіцяє зменшити навантаження на фонд оплати праці

А из чего будут пенсии платить?
Gastarbaiter
 
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