Нова влада планує зменшувати навантаження на фонд оплати праці у перспективі трьох років.
Дивися повний текст Влада обіцяє зменшити навантаження на фонд оплати праці.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 10:55
Влада обіцяє зменшити навантаження на фонд оплати праці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Влада обіцяє зменшити навантаження на фонд оплати праці.
Додано: Чет 29 сер, 2019 11:00
Re: Влада обіцяє зменшити навантаження на фонд оплати праці
А из чего будут пенсии платить?
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