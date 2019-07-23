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Польща замінює російський
газ поставками з США

Польща замінює російський газ поставками з США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:06

Польща замінює російський газ поставками з США

Пропонуємо до обговорення:
"Зробити це імпортер планує після 2022 року, коли закінчується довгостроковий контракт з "Газпромом", - йдеться в повідомленні.

Дивися повний текст Польща замінює російський газ поставками з США.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:06

..млрд м3, млн т.. уж раз пишите статью, так приводите цифры в соизмеримых показателях!!..или надо специально гуглить , чтоб понять ..?!...
maestro71
 
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