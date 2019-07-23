"Зробити це імпортер планує після 2022 року, коли закінчується довгостроковий контракт з "Газпромом", - йдеться в повідомленні.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 11:06
Польща замінює російський газ поставками з США
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польща замінює російський газ поставками з США.
Додано: Чет 29 сер, 2019 11:06
..млрд м3, млн т.. уж раз пишите статью, так приводите цифры в соизмеримых показателях!!..или надо специально гуглить , чтоб понять ..?!...
Додано: Чет 29 сер, 2019 12:25
Польша уже почти 10 лет "собирается" да так и не собралась пока.
Наверное потому что СПГ значительно дороже
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