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Польща замінює російський газ поставками з США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 сер, 2019 11:06
Пропонуємо до обговорення:
"Зробити це імпортер планує після 2022 року, коли закінчується довгостроковий контракт з "Газпромом", - йдеться в повідомленні.
Дивися повний текст Польща замінює російський газ поставками з США
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R2
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Додано: Чет 29 сер, 2019 11:06
..млрд м3, млн т.. уж раз пишите статью, так приводите цифры в соизмеримых показателях!!..или надо специально гуглить , чтоб понять ..?!...
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maestro71
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Додано: Чет 29 сер, 2019 12:25
Польша уже почти 10 лет "собирается" да так и не собралась пока.
Наверное потому что СПГ значительно дороже
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blueiceua
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Додано: Чет 29 сер, 2019 13:18
maestro71 написав:
..млрд м3, млн т.. уж раз пишите статью, так приводите цифры в соизмеримых показателях!!..или надо специально гуглить , чтоб понять ..?!...
Ну так газ в трубе (в состоянии, собственно, газа) измеряют в кубах. А сжиженный (в виде жидкости) - в тоннах.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 29 сер, 2019 14:33
Gastarbaiter написав: maestro71 написав:
..млрд м3, млн т.. уж раз пишите статью, так приводите цифры в соизмеримых показателях!!..или надо специально гуглить , чтоб понять ..?!...
Ну так газ в трубе (в состоянии, собственно, газа) измеряют в кубах. А сжиженный (в виде жидкости) - в тоннах.
Вы правы - что-то тут не сходится
До цього часу у компанії закінчується контракт з російським “Газпромом” на 10 мільярдів кубометрів на рік (загальне споживання Польщі – близько 19 мільярдів кубометрів). За вже підписаними контрактами Польща протягом 24 років буде закуповувати у американської Cheniere спочатку близько 0,52 мільйона тонн скрапленого газу на рік (до 2022 року), а потім – по 1,45 мільйона тонн, а також 2 мільйони тонн на рік у Venture Global LNG протягом 20 років.
1 тонна СПГ -1400 м3 природного, т.е. для замещения нужно закупать около 7 млн. т/год
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Волгарь
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