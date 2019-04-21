Компанія "Нова пошта" запустила у тестовому режимі послугу доставки літаками.
Дивися повний текст \"Нова пошта\" тестує послугу авіадоставки.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 11:41
"Нова пошта" тестує послугу авіадоставки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нова пошта\" тестує послугу авіадоставки.
Додано: Чет 29 сер, 2019 11:41
..НП - красавцы... должны же как-то оправдываться НЕреально выросшие тарифы на доставку!!??.. :)
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