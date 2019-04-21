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"Нова пошта" тестує
послугу авіадоставки

"Нова пошта" тестує послугу авіадоставки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:41

"Нова пошта" тестує послугу авіадоставки

Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Нова пошта" запустила у тестовому режимі послугу доставки літаками.

Дивися повний текст \"Нова пошта\" тестує послугу авіадоставки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:41

..НП - красавцы... должны же как-то оправдываться НЕреально выросшие тарифы на доставку!!??.. :)
maestro71
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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