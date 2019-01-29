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Стокгольмський арбітраж заборонив Україні продавати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 сер, 2019 11:44
Пропонуємо до обговорення:
Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма під час розгляду інвестиційного спору між ВЕБом і Україною про експропріацію дочірнього банку держкорпорації - Промінвестбанку
Дивися повний текст Стокгольмський арбітраж заборонив Україні продавати акції \"дочки\" ВЕБ
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Додано: Чет 29 сер, 2019 11:44
Укарине запретили продавать ВЕБ а россия уже более 5 лет захватила Крым и все активы на этой территории.
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