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До Ради внесли кандидатуру Олексія Гончарука на пост...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 сер, 2019 16:03
nalim написав:
Ни в какой сфере не стоит ждать улучшений. Эти люди будут воплощать в жизнь планы своих реальных хозяев.
Чтобы улучшать то, что не улучшалось, нужно сначала развернуть процесс "улучшения" в обратную сторону.
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