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Nike, Adidas та інші компанії попросили Трампа скасувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 сер, 2019 12:37
Пропонуємо до обговорення:
Понад 200 компаній з виробництва взуття направили президенту США Дональда Трампа лист з проханням не вводити нові мита на китайські товари, які повинні вступити в силу в неділю.
Дивися повний текст Nike, Adidas та інші компанії попросили Трампа скасувати нові мита на китайські товари
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R2
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Додано: Чет 29 сер, 2019 12:37
Запереживали капиталисты. За граждан типа волнуются.
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nalim
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Додано: Чет 29 сер, 2019 12:39
американские граждане все равно заплатят.
американских кросовок тто нет.
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blueiceua
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Додано: Чет 29 сер, 2019 13:15
Так они уже и не в Китае производят свои товары. Все чаще встречается "made in Bangladesh".
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 29 сер, 2019 13:26
Gastarbaiter написав:
Так они уже и не в Китае производят свои товары. Все чаще встречается "made in Bangladesh".
Видимо, Бангладеш с Вьетнамом не закрывают все потребности в производстве, иначе корпорации так бы не возбудились.
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nalim
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