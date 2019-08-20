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Nike, Adidas та інші компанії
попросили Трампа скасувати...

Nike, Adidas та інші компанії попросили Трампа скасувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:37

Nike, Adidas та інші компанії попросили Трампа скасувати...

Пропонуємо до обговорення:
Понад 200 компаній з виробництва взуття направили президенту США Дональда Трампа лист з проханням не вводити нові мита на китайські товари, які повинні вступити в силу в неділю.

Дивися повний текст Nike, Adidas та інші компанії попросили Трампа скасувати нові мита на китайські товари.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:37

Запереживали капиталисты. За граждан типа волнуются.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:39

американские граждане все равно заплатят.
американских кросовок тто нет.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:15

Так они уже и не в Китае производят свои товары. Все чаще встречается "made in Bangladesh".
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:26

  Gastarbaiter написав:Так они уже и не в Китае производят свои товары. Все чаще встречается "made in Bangladesh".

Видимо, Бангладеш с Вьетнамом не закрывают все потребности в производстве, иначе корпорации так бы не возбудились.
nalim
 
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