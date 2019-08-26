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Україна опинилася на
межі дефіциту автогазу

Україна опинилася на межі дефіциту автогазу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:56

Україна опинилася на межі дефіциту автогазу

Пропонуємо до обговорення:
За словами трейдерів, це призвело до незначного дефіциту палива, пише видання Enkorr.

Дивися повний текст Україна опинилася на межі дефіциту автогазу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:56

Такой серьезный дефицит, что аж 40% стоит от цены 95-го. Давно не припомню такой шары.
summacut
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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