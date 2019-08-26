За словами трейдерів, це призвело до незначного дефіциту палива, пише видання Enkorr.
Дивися повний текст Україна опинилася на межі дефіциту автогазу.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 12:56
Україна опинилася на межі дефіциту автогазу
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Дивися повний текст Україна опинилася на межі дефіциту автогазу.
Додано: Чет 29 сер, 2019 12:56
Такой серьезный дефицит, что аж 40% стоит от цены 95-го. Давно не припомню такой шары.
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