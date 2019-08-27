Податкове повідомлення про сплату суми податку надсилається платнику податку за місцем його реєстрації до 1 липня року.
Дивися повний текст Податок на нерухомість: хто із співвласників повинен платити.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 13:38
Податок на нерухомість: хто із співвласників повинен платити
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Дивися повний текст Податок на нерухомість: хто із співвласників повинен платити.
Додано: Чет 29 сер, 2019 13:38
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