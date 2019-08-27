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Податок на нерухомість: хто із
співвласників повинен платити

Податок на нерухомість: хто із співвласників повинен платити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:38

Податок на нерухомість: хто із співвласників повинен платити

Пропонуємо до обговорення:
Податкове повідомлення про сплату суми податку надсилається платнику податку за місцем його реєстрації до 1 липня року.

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