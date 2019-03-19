Кабмін вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії.
Дивися повний текст Уряд оприлюднив рішення про зниження цін на електроенергію.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 14:10
Уряд оприлюднив рішення про зниження цін на електроенергію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд оприлюднив рішення про зниження цін на електроенергію.
Додано: Чет 29 сер, 2019 14:10
Так насколько цена снизится и для кого? Можно нормальным языком написать, а не про спецобязательства писать?
Додано: Чет 29 сер, 2019 14:46
Додано: Чет 29 сер, 2019 15:09
Для населения действует утвержденная программа миграции.
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