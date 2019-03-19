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Уряд оприлюднив рішення про зниження цін на електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 сер, 2019 14:10
Пропонуємо до обговорення:
Кабмін вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії.
Дивися повний текст Уряд оприлюднив рішення про зниження цін на електроенергію
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Додано: Чет 29 сер, 2019 14:10
Так насколько цена снизится и для кого? Можно нормальным языком написать, а не про спецобязательства писать?
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nalim
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Додано: Чет 29 сер, 2019 14:46
nalim написав:
Так насколько цена снизится и для кого? Можно нормальным языком написать, а не про спецобязательства писать?
А тут как с газом - население, по традиции, пролетает
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EKO
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Додано: Чет 29 сер, 2019 15:09
EKO написав:
А тут как с газом - население, по традиции, пролетает
Для населения действует утвержденная программа миграции.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 15:39
EKO написав: nalim написав:
Так насколько цена снизится и для кого? Можно нормальным языком написать, а не про спецобязательства писать?
А тут как с газом - население, по традиции, пролетает
Надо бы такие традиции начинать ломать.
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nalim
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Додано: Чет 29 сер, 2019 23:44
Что не ясно цены на электроэнергию снизят для заводов коломойского
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acidw1
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