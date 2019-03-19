RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд оприлюднив рішення про
зниження цін на електроенергію

Уряд оприлюднив рішення про зниження цін на електроенергію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 14:10

Уряд оприлюднив рішення про зниження цін на електроенергію

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії.

Дивися повний текст Уряд оприлюднив рішення про зниження цін на електроенергію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90590
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 14:10

Так насколько цена снизится и для кого? Можно нормальным языком написать, а не про спецобязательства писать?
nalim
 
Повідомлень: 6758
З нами з: 25.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 14:46

  nalim написав:Так насколько цена снизится и для кого? Можно нормальным языком написать, а не про спецобязательства писать?


А тут как с газом - население, по традиции, пролетает :x
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6070
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2881 раз.
Подякували: 1772 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 15:09

  EKO написав:А тут как с газом - население, по традиции, пролетает :x

Для населения действует утвержденная программа миграции.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8385
З нами з: 03.11.08
Подякував: 680 раз.
Подякували: 1871 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 15:39

  EKO написав:
  nalim написав:Так насколько цена снизится и для кого? Можно нормальным языком написать, а не про спецобязательства писать?


А тут как с газом - население, по традиции, пролетает :x

Надо бы такие традиции начинать ломать.
nalim
 
Повідомлень: 6758
З нами з: 25.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 23:44

Что не ясно цены на электроэнергию снизят для заводов коломойского
acidw1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 105
З нами з: 14.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Розенко: уряд не буде відкладати процес підвищення пенсій
R2 » Вів 19 бер, 2019 20:55
4 433
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 сер, 2019 17:57
Giroi
Уряд збільшить перевірки підприємств для боротьби з...
R2 » Сер 28 сер, 2019 14:36
1 63
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 сер, 2019 14:36
maestro71
Зниження цін на електроенергію дасть економіці України...
R2 » Чет 22 сер, 2019 10:24
5 311
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 сер, 2019 00:06
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.