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Компанія Коломойського вперше пішла на поступки перед НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 сер, 2019 14:12
Пропонуємо до обговорення:
"Нікопольський завод феросплавів", що належить мільярдеру Ігорю Коломойському, погодився частково погасити частину боргу за кредитами, які через ПриватБанк взяв у НБУ.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 14:12
Любое мировое соглашение с Беней всегда будет в пользу Бени.
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