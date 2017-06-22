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Кредитори "Інтерпайпу"
погодилися на рестриктуризацію...

Кредитори "Інтерпайпу" погодилися на рестриктуризацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 14:18

Кредитори "Інтерпайпу" погодилися на рестриктуризацію...

Пропонуємо до обговорення:
"Інтерпайп" отримав згоду більшості кредиторів щодо реструктуризації заборгованості за своїми облігаціями з терміном погашення у 2017 році, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на оголошення компанії.

Дивися повний текст Кредитори \"Інтерпайпу\" погодилися на рестриктуризацію 200 млн дол. боргу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 14:19

А что бедным кредиторам делать? Кстати, с трубами у Пинчука все плохо, поэтому реструктуризация может быть не последняя.
nalim
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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