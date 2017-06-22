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Кредитори "Інтерпайпу" погодилися на рестриктуризацію...
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Додано: Чет 29 сер, 2019 14:18
Пропонуємо до обговорення:
"Інтерпайп" отримав згоду більшості кредиторів щодо реструктуризації заборгованості за своїми облігаціями з терміном погашення у 2017 році, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на оголошення компанії.
Дивися повний текст Кредитори \"Інтерпайпу\" погодилися на рестриктуризацію 200 млн дол. боргу
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Додано: Чет 29 сер, 2019 14:19
А что бедным кредиторам делать? Кстати, с трубами у Пинчука все плохо, поэтому реструктуризация может быть не последняя.
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nalim
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