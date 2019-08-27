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У яких країнах українці
отримують пенсії

У яких країнах українці отримують пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 14:48

У яких країнах українці отримують пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які перебувають за кордоном, можуть отримувати іноземну або українську пенсію.

Дивися повний текст У яких країнах українці отримують пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 14:48

хіба 21 євро (Болгарія) та 13 євро (Азербайджан) можна назвати пенсією??? це сором перед всім Світом, це знущання з громадян.
artcenter1994
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