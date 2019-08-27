Українці, які перебувають за кордоном, можуть отримувати іноземну або українську пенсію.
Дивися повний текст У яких країнах українці отримують пенсії.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 14:48
У яких країнах українці отримують пенсії
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Дивися повний текст У яких країнах українці отримують пенсії.
Додано: Чет 29 сер, 2019 14:48
хіба 21 євро (Болгарія) та 13 євро (Азербайджан) можна назвати пенсією??? це сором перед всім Світом, це знущання з громадян.
Додано: Чет 29 сер, 2019 16:43
У пенсионеров в Украине пенсия 4,4 тысячи гривен? У них пенсия до 2 тысяч если дотянет то уже хорошо
Додано: Чет 29 сер, 2019 18:31
Самые высокие пенсии сейчас украинцы получают не в Хорватии, а в Москве - от 17500 руб.( 6646 грн). Это минималка.
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