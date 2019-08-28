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Польща продала Україні
скраплений газ, закуплений у США

Польща продала Україні скраплений газ, закуплений у США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 15:08

Польща продала Україні скраплений газ, закуплений у США

Пропонуємо до обговорення:
Польська нафтогазова компанія (PGNiG) придбала вантаж скрапленого газу зі США, а потім після регазифікації продала його українській компанії "Енергетичні ресурси України".

Дивися повний текст Польща продала Україні скраплений газ, закуплений у США.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 15:08

А цену слабо озвучить? только одни лозунги.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 15:17

Re: Польща продала Україні

  RomanTik написав:А цену слабо озвучить

маржу Польши?)
sal
 
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