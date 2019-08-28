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Польща продала Україні скраплений газ, закуплений у США
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Додано: Чет 29 сер, 2019 15:08
Пропонуємо до обговорення:
Польська нафтогазова компанія (PGNiG) придбала вантаж скрапленого газу зі США, а потім після регазифікації продала його українській компанії "Енергетичні ресурси України".
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Додано: Чет 29 сер, 2019 15:08
А цену слабо озвучить? только одни лозунги.
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RomanTik
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Додано: Чет 29 сер, 2019 15:17
RomanTik написав:
А цену слабо озвучить
маржу Польши?)
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sal
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