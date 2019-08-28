Польська нафтогазова компанія (PGNiG) придбала вантаж скрапленого газу зі США, а потім після регазифікації продала його українській компанії "Енергетичні ресурси України".
Дивися повний текст Польща продала Україні скраплений газ, закуплений у США.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 сер, 2019 15:08
Польща продала Україні скраплений газ, закуплений у США
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польща продала Україні скраплений газ, закуплений у США.
Додано: Чет 29 сер, 2019 15:17
Re: Польща продала Україні
Додано: Чет 29 сер, 2019 15:38
..ну про цену//маржу пшеков и так понятно - она, как у Паниковского, когда тот говорил: "Паниковский вас купит и продаст, купит продаст.. но уже дороже!"
|