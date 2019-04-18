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Куда эффективно
вложить 10 000$ ?

Куда эффективно вложить 10 000$ ?
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 15:54

Куда эффективно вложить 10 000$ ?



В этом видео мы расскажем как эффективно инвестировать свои деньги.

Разберем кейс куда вложить $10 000 тыс. (или гривневый эквивалент 252 000 грн по состоянию на 28.08.19). И рассмотрим 4 инструмента инвестирования:

01:35 - сохраняем деньги и никуда не вкладываем;
04:01 - вкладывать деньги на депозиты в банки ;
07:59 - вкладывать деньги в золото;
16:30 - вкладываем деньги в криптовалюту;
18:30 - вкладывать деньги в ОВГЗ .
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:02

И какой результат?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:10

лично я считаю, что можно вложить деньги в бизнес.
firefooox97
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 01:40

По тих відсотках які зараз дають банки, дійсно треба шукати перспективніші методи вклдання коштів.
borsh4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:36

Совершенно верно. Иметь постоянный доход, пусть даже и дополнительный - это реальная возможность. Вы слышали что-нибудь о покупке государственных облигаций? Мне кажется, что это перспективно, надежно и нет никаких сложностей, чтобы хотя бы рискнуть и попробовать. Подробнее узнавайте условия покупки https://www.ffin.ua . Совершенно очевидно, что для старта не стоит много вкладывать, пару-тройку облигаций купите и посмотрите как пойдут дела.
KitTinov
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