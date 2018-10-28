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На Дніпропетровщині відкрилася
унікальна сонячна...

На Дніпропетровщині відкрилася унікальна сонячна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:59

На Дніпропетровщині відкрилася унікальна сонячна...

Пропонуємо до обговорення:
За фінансової підтримки Укргазбанку у Вільногірську, що на Дніпропетровщині, введено в експлуатацію унікальну для України та всієї Європи сонячну електростанцію. Про це повідомили на відкритті

Дивися повний текст На Дніпропетровщині відкрилася унікальна сонячна електростанція.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:59

Ничего уникального нет.
Уникальным является то, что Укргазбанк уже заработал около 15% от суммы.
zloy_ukr
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