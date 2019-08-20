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Зеленський пропонує Раді
відтермінувати штрафи для...

Зеленський пропонує Раді відтермінувати штрафи для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 18:48

Зеленський пропонує Раді відтермінувати штрафи для...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі текст законопроекту відсутній.

Дивися повний текст Зеленський пропонує Раді відтермінувати штрафи для власників \"євроблях\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 18:48

А зачем ? Почему "неотложный" ? Вам что заняться больше нечем ?
Igorten
 
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