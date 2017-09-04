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Фото при оформлении кредита
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Чет 29 сер, 2019 19:38
Добрый вечер! Хочу обратиться с такой темой. При поиске "кредит на карту без фото" открывается ссылка с сайтами на микрозайм. При регистрации когда все данные микрозайм получил просят фото. Можете посоветовать сайт микрозайма где не просят фото? Типа moneyveo или убрать из списка сайты которые просят фото? Кредит беру 1. Просто не хочу чтобы мое лицо слили на другие сайты и тд. Мой номер слили и теперь смс-терроризм
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vnlunax
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snero