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Верховна Рада призначила членів Кабміну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 сер, 2019 20:31
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 29 серпня, Верховна Рада 9-го скликання сформувала склад уряду Олексія Гончарука.
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