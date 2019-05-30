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Верховна Рада призначила
членів Кабміну

Верховна Рада призначила членів Кабміну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:31

Верховна Рада призначила членів Кабміну

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 29 серпня, Верховна Рада 9-го скликання сформувала склад уряду Олексія Гончарука.

Дивися повний текст Верховна Рада призначила членів Кабміну.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:25

Да уж, даже страшно подумать за какие заслуги Аваков остался министром :)

Наверно все же пойдем путем как в песне " .. мы разрушим до основанья, а затем ..." ;)
Igorten
 
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