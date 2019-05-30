Сьогодні, 29 серпня, Верховна Рада 9-го скликання сформувала склад уряду Олексія Гончарука.
Дивися повний текст Верховна Рада призначила членів Кабміну.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 20:31
Верховна Рада призначила членів Кабміну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Верховна Рада призначила членів Кабміну.
Додано: Чет 29 сер, 2019 21:25
Да уж, даже страшно подумать за какие заслуги Аваков остался министром :)
Наверно все же пойдем путем как в песне " .. мы разрушим до основанья, а затем ..." ;)
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