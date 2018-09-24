Екс-міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова вийшла із СІЗО у зв'язку із внесенням грошової застави.
Дивися повний текст Богатирьова вийшла із СІЗО.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 20:44
Богатирьова вийшла із СІЗО
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Дивися повний текст Богатирьова вийшла із СІЗО.
Додано: Чет 29 сер, 2019 20:44
Да не ехала бы сюда госпожа Богатырева, если бы не знала, что ее отпустят под залог. Сплошные спектакли.
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