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Богатирьова вийшла із СІЗО

Богатирьова вийшла із СІЗО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:44

Богатирьова вийшла із СІЗО

Пропонуємо до обговорення:
Екс-міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова вийшла із СІЗО у зв'язку із внесенням грошової застави.

Дивися повний текст Богатирьова вийшла із СІЗО.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:44

Да не ехала бы сюда госпожа Богатырева, если бы не знала, что ее отпустят под залог. Сплошные спектакли.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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