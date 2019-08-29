Болтон застеріг Україну від "дипломатії створення...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон застеріг представників української влади від "дипломатії створення заборгованостей", що проводиться Китаєм, пропонованих зовні привабливих фінансових умов, які можуть нашкодити економіці України, і крадіжки інтелектуальної власності.
А в свете того, что расходы на НИОКР у США и Китая вполне сопоставимы ($511 против 451 млрд), то вполне вероятно китайцы в отдельных областях УЖЕ вырвались вперед. И разборки янки с Huawei яркое тому подтверждение.