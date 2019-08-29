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Болтон застеріг Україну від
"дипломатії створення...

Болтон застеріг Україну від "дипломатії створення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:48

Болтон застеріг Україну від "дипломатії створення...

Пропонуємо до обговорення:
Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон застеріг представників української влади від "дипломатії створення заборгованостей", що проводиться Китаєм, пропонованих зовні привабливих фінансових умов, які можуть нашкодити економіці України, і крадіжки інтелектуальної власності.

Дивися повний текст Болтон застеріг Україну від \"дипломатії створення заборгованостей\" з боку Китаю.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:48

Вот хороший ответ уважаемому сенатору: https://www.bbc.com/russian/features-39923119

А в свете того, что расходы на НИОКР у США и Китая вполне сопоставимы ($511 против 451 млрд), то вполне вероятно китайцы в отдельных областях УЖЕ вырвались вперед. И разборки янки с Huawei яркое тому подтверждение.
Radon
 
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