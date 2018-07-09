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Створений в Кембриджі «порошковий акумулятор»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 сер, 2019 07:22
Пропонуємо до обговорення:
Вчені стверджують, що зробили те, про що мріє і індустрія, і споживачі - створили новий наповнювач для акумуляторів на заміну графіту, з яким літій-іонні батареї будуть заряджатися за лічені хвилини.
Дивися повний текст Створений в Кембриджі «порошковий акумулятор» заряджається за шість хвилин
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