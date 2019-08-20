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Депутатська недоторканність:
прийнято історичне рішення

Депутатська недоторканність: прийнято історичне рішення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 07:49

Депутатська недоторканність: прийнято історичне рішення

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада на першому засіданні нової сесії схвалила законопроект про зняття депутатської недоторканності.

Дивися повний текст Депутатська недоторканність: прийнято історичне рішення.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 07:49

как приняли так и отменят-нарушив процедуру заложили такую возможность. шулера...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 07:59

Re: Депутатська недоторканність: прийнято історичне рішення

Трускавецкую шоблу делают полностью подконтрольной.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 08:39

голосовали по отпечатку пальца или карточкой ? :)
yama
 
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