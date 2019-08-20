Верховна Рада на першому засіданні нової сесії схвалила законопроект про зняття депутатської недоторканності.
Дивися повний текст Депутатська недоторканність: прийнято історичне рішення.
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Додано: П'ят 30 сер, 2019 07:49
Депутатська недоторканність: прийнято історичне рішення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутатська недоторканність: прийнято історичне рішення.
Додано: П'ят 30 сер, 2019 07:49
как приняли так и отменят-нарушив процедуру заложили такую возможность. шулера...
Додано: П'ят 30 сер, 2019 07:59
Re: Депутатська недоторканність: прийнято історичне рішення
Трускавецкую шоблу делают полностью подконтрольной.
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