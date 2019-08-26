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Гончарук назвав головні
завдання нового уряду

Гончарук назвав головні завдання нового уряду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 08:21

Гончарук назвав головні завдання нового уряду

Пропонуємо до обговорення:
Найбільшими проблемами України є розбита інфраструктура, жахливий стан ЖКГ та війна на сході країни, а вирішити їх можна за допомогою економічного зростання.

Дивися повний текст Гончарук назвав головні завдання нового уряду.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 08:21

Создать рабочие места, востановить заводы,фабрики, фермы в селах, не допустить инфляции и подорожание комуналки, енергоресурсов
bklochok
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