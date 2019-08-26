Найбільшими проблемами України є розбита інфраструктура, жахливий стан ЖКГ та війна на сході країни, а вирішити їх можна за допомогою економічного зростання.
Дивися повний текст Гончарук назвав головні завдання нового уряду.
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Додано: П'ят 30 сер, 2019 08:21
Гончарук назвав головні завдання нового уряду
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Дивися повний текст Гончарук назвав головні завдання нового уряду.
Додано: П'ят 30 сер, 2019 08:21
Создать рабочие места, востановить заводы,фабрики, фермы в селах, не допустить инфляции и подорожание комуналки, енергоресурсов
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