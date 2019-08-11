У період із січня до липня 2019 року аудитори виявили порушення у виплаті зарплат у 44,1% суб’єктів, де відбувалися перевірки.
Дивися повний текст 44% перевірених підприємств порушують виплати зарплат - ДПС.
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Додано: П'ят 30 сер, 2019 08:35
44% перевірених підприємств порушують виплати зарплат - ДПС
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Дивися повний текст 44% перевірених підприємств порушують виплати зарплат - ДПС.
Додано: П'ят 30 сер, 2019 08:36
я не понимаю таких работников ! после задержки зарплаті даже на 1 месяц я уйду в конце месяца . Сейчас полно работодателей в крайнем случае можно податься в таксисты , охранники и так далее . Это ж блин не 2008 год когда еще можно было протирать штаны в офисе играя в косынку и ожидая зарплату . а Работать без зарплаты - увольте сразу или сам уйду даже месяц ждать не буду 2-3 недели максимум .
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