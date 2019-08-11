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44% перевірених підприємств
порушують виплати зарплат - ДПС

44% перевірених підприємств порушують виплати зарплат - ДПС
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 08:35

44% перевірених підприємств порушують виплати зарплат - ДПС

Пропонуємо до обговорення:
У період із січня до липня 2019 року аудитори виявили порушення у виплаті зарплат у 44,1% суб’єктів, де відбувалися перевірки.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 08:36

я не понимаю таких работников ! после задержки зарплаті даже на 1 месяц я уйду в конце месяца . Сейчас полно работодателей в крайнем случае можно податься в таксисты , охранники и так далее . Это ж блин не 2008 год когда еще можно было протирать штаны в офисе играя в косынку и ожидая зарплату . а Работать без зарплаты - увольте сразу или сам уйду даже месяц ждать не буду 2-3 недели максимум .
yama
 
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