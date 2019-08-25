Про це повідомляє видання Hromadske.
Дивися повний текст У лікарнях і поліклініках України хочуть облаштувати кафе замість столових.
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Додано: П'ят 30 сер, 2019 08:37
У лікарнях і поліклініках України хочуть облаштувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У лікарнях і поліклініках України хочуть облаштувати кафе замість столових.
Додано: П'ят 30 сер, 2019 08:37
ага только раздача больным стационара - бесплатна , то еще г..но но с голоду не сдохнеш, каша на воде , иногда гороховое пюре иногда манка иногда даже яйца вареные ! ... вобщем с голоду не сдохнеш. А в Кафе это же яйцо будет 5-10 грн ага спасибо !
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