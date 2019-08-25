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У лікарнях і поліклініках
України хочуть облаштувати...

У лікарнях і поліклініках України хочуть облаштувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 08:37

У лікарнях і поліклініках України хочуть облаштувати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє видання Hromadske.

Дивися повний текст У лікарнях і поліклініках України хочуть облаштувати кафе замість столових.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 08:37

ага только раздача больным стационара - бесплатна , то еще г..но но с голоду не сдохнеш, каша на воде , иногда гороховое пюре иногда манка иногда даже яйца вареные ! ... вобщем с голоду не сдохнеш. А в Кафе это же яйцо будет 5-10 грн ага спасибо !
yama
 
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