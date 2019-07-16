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Microsoft припиняє підтримку
застарілих версій Windows 10

Microsoft припиняє підтримку застарілих версій Windows 10
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 08:40

Microsoft припиняє підтримку застарілих версій Windows 10

Пропонуємо до обговорення:
Мережа AdDuplex випустила щомісячний звіт про популярність різних версій операційної системи Windows 10.

Дивися повний текст Microsoft припиняє підтримку застарілих версій Windows 10.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 08:40

таким говном можно только бесплатно пользоваться деньги за такое я бы не платил , у меня фотография на компютере новом открываеться 10 секунд в виндовс 10 ! спасибо - не надо такого за деньги , только пиратка
yama
 
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