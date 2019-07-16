Мережа AdDuplex випустила щомісячний звіт про популярність різних версій операційної системи Windows 10.
Дивися повний текст Microsoft припиняє підтримку застарілих версій Windows 10.
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Додано: П'ят 30 сер, 2019 08:40
Microsoft припиняє підтримку застарілих версій Windows 10
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Microsoft припиняє підтримку застарілих версій Windows 10.
Додано: П'ят 30 сер, 2019 08:40
таким говном можно только бесплатно пользоваться деньги за такое я бы не платил , у меня фотография на компютере новом открываеться 10 секунд в виндовс 10 ! спасибо - не надо такого за деньги , только пиратка
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