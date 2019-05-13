Що таке IQOS і чому про нього так багато пишуть?
Дивися повний текст IQOS дозволили у США. Простими словами про те, що сказали FDA.
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Додано: П'ят 30 сер, 2019 09:22
IQOS дозволили у США. Простими словами про те, що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст IQOS дозволили у США. Простими словами про те, що сказали FDA.
Додано: П'ят 30 сер, 2019 09:22
От курения iqosа воспалились все лимфоузлы на теле, курил сигареты и электронку было все нормально, покурил месяц iqos, и на тебе. -((((
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