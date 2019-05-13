RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
IQOS дозволили у США.
Простими словами про те, що...

IQOS дозволили у США. Простими словами про те, що...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 09:22

IQOS дозволили у США. Простими словами про те, що...

Пропонуємо до обговорення:
Що таке IQOS і чому про нього так багато пишуть?

Дивися повний текст IQOS дозволили у США. Простими словами про те, що сказали FDA.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90599
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 09:22

От курения iqosа воспалились все лимфоузлы на теле, курил сигареты и электронку было все нормально, покурил месяц iqos, и на тебе. -((((
nikolayviktor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 30.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Жителям багатоповерхівок дозволили укладати колективні...
R2 » Пон 12 сер, 2019 19:18
2 211
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 сер, 2019 20:29
Scotch
Українському бізнесу дозволили не платити податки з...
R2 » Сер 31 лип, 2019 15:07
2 156
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 лип, 2019 15:14
Вкладчик1234
Українцям дозволили не віддавати борги за борговими розписка 1, 2
R2 » Сер 15 лип, 2015 10:53
14 4850
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 тра, 2019 06:07
inform_technologii

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.