Представники фракції партії Слуга народу заявили, що низка міністерств у новому уряді буде ліквідована.
Дивися повний текст У Слузі народу оголосили про плани ліквідувати низку міністерств.
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Додано: П'ят 30 сер, 2019 09:42
У Слузі народу оголосили про плани ліквідувати низку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Слузі народу оголосили про плани ліквідувати низку міністерств.
Додано: П'ят 30 сер, 2019 09:42
Сомневаюсь что какое-то министерство будет ликвидировано и выселено изи занимаемого здания - скорее всего будет замена вывесок а не ликвидация.
Ну и эффективность таких замен будет на уровне переименования и переезда адмнистрации президента в офис президента.
Поживем увидим
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