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У Слузі народу оголосили про
плани ліквідувати низку...

У Слузі народу оголосили про плани ліквідувати низку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 09:42

У Слузі народу оголосили про плани ліквідувати низку...

Пропонуємо до обговорення:
Представники фракції партії Слуга народу заявили, що низка міністерств у новому уряді буде ліквідована.

Дивися повний текст У Слузі народу оголосили про плани ліквідувати низку міністерств.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 09:42

Сомневаюсь что какое-то министерство будет ликвидировано и выселено изи занимаемого здания - скорее всего будет замена вывесок а не ликвидация.
Ну и эффективность таких замен будет на уровне переименования и переезда адмнистрации президента в офис президента.
Поживем увидим
blueiceua
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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