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Новий міністр інфраструктури
висловився щодо поділу...

Новий міністр інфраструктури висловився щодо поділу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 09:55

Новий міністр інфраструктури висловився щодо поділу...

Пропонуємо до обговорення:
На думку Криклія, "Укрзалізниця" повинна бути розділена на операторів з управління інфраструктурою, вантажних і пасажирських перевезень.

Дивися повний текст Новий міністр інфраструктури висловився щодо поділу \"Укрзалізниці\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 09:55

Ок. Будет ли он ворушить осинное гнездо куда пришёл? Или руководство так и останется старое.
lov2108
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