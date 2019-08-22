На думку Криклія, "Укрзалізниця" повинна бути розділена на операторів з управління інфраструктурою, вантажних і пасажирських перевезень.
Дивися повний текст Новий міністр інфраструктури висловився щодо поділу \"Укрзалізниці\".
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Додано: П'ят 30 сер, 2019 09:55
Новий міністр інфраструктури висловився щодо поділу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий міністр інфраструктури висловився щодо поділу \"Укрзалізниці\".
Додано: П'ят 30 сер, 2019 09:55
Ок. Будет ли он ворушить осинное гнездо куда пришёл? Или руководство так и останется старое.
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