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Завод «АвтоКрАЗ» випустив нові вантажівки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 сер, 2019 10:27
Пропонуємо до обговорення:
На заводі повідомили, що виробництво виконало чергове замовлення.
Дивися повний текст Завод «АвтоКрАЗ» випустив нові вантажівки
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Додано: П'ят 30 сер, 2019 10:27
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