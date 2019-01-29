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Середня зарплата в Донецькій
області склала 12 тис. грн

Середня зарплата в Донецькій області склала 12 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 10:39

Середня зарплата в Донецькій області склала 12 тис. грн

Пропонуємо до обговорення:
Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів Донецької області в липні 2019 року склала 12 010 грн. У порівнянні з червнем 2019 року середній рівень оплати праці знизився на 3,8%, в порівнянні з липнем 2018 року - зріс на 23,0%.

Дивися повний текст Середня зарплата в Донецькій області склала 12 тис. грн.
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