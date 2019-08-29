Пряма мова Тейлора: "Жодне рішення не ухвалювалося. Сподіваюся, що рішення буде ухвалено невдовзі".
Дивися повний текст У США пояснили заморозку 250 млн доларів допомоги Україні.
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Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:17
У США пояснили заморозку 250 млн доларів допомоги Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У США пояснили заморозку 250 млн доларів допомоги Україні.
Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:17
Я знал, что со стороны США последуют какие-то действия по отношению к Украине после предупреждения о недопустимости продажи китайцам Мотор Сич.
Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:51
нет худо без добра - не будет американских долларов -не будет финансирования конфликта
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