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У США пояснили заморозку 250
млн доларів допомоги Україні

У США пояснили заморозку 250 млн доларів допомоги Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:17

У США пояснили заморозку 250 млн доларів допомоги Україні

Пропонуємо до обговорення:
Пряма мова Тейлора: "Жодне рішення не ухвалювалося. Сподіваюся, що рішення буде ухвалено невдовзі".

Дивися повний текст У США пояснили заморозку 250 млн доларів допомоги Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:17

Я знал, что со стороны США последуют какие-то действия по отношению к Украине после предупреждения о недопустимости продажи китайцам Мотор Сич.
avk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:51

нет худо без добра - не будет американских долларов -не будет финансирования конфликта
blueiceua
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