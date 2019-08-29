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В Україні - бум житлового
будівництва: названо причину...

В Україні - бум житлового будівництва: названо причину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:17

В Україні - бум житлового будівництва: названо причину...

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками січня-червня 2019 року в Україні вже прийнято в експлуатацію 4911,2 тис. кв. м загальної площі житла.

Дивися повний текст В Україні - бум житлового будівництва: названо причину різкого зростання.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:17

раньше по 12 млн кв. метров. в год вводили и бумом это не называлос.
blueiceua
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