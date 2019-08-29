За підсумками січня-червня 2019 року в Україні вже прийнято в експлуатацію 4911,2 тис. кв. м загальної площі житла.
Дивися повний текст В Україні - бум житлового будівництва: названо причину різкого зростання.
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Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:17
В Україні - бум житлового будівництва: названо причину...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні - бум житлового будівництва: названо причину різкого зростання.
Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:17
раньше по 12 млн кв. метров. в год вводили и бумом это не называлос.
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