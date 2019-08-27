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Україна відправила на експорт вже 7,6 млн тонн зернових
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:18
Пропонуємо до обговорення:
Україна в новому сезоні експортувала вже 7,6 млн тонн зерна. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики і продовольства України.
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Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:18
хорошо хоть зерновые еще есть - есть что продавать.
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