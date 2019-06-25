RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Реконструкцію Дарницької
площі завершать до кінця...

Реконструкцію Дарницької площі завершать до кінця...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:26

Реконструкцію Дарницької площі завершать до кінця...

Пропонуємо до обговорення:
Завершити реконструкцію Дарницької площі столична влада планує до кінця нинішнього дорожнього сезону.

Дивися повний текст Реконструкцію Дарницької площі завершать до кінця дорожнього сезону, - Кличко.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90606
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:26

Из-за пробок в часы пик со сторон проспектов Гагарина и Соборности давно напрашивается двухуровневая развязка, а они, блин, асфальт меняют :(
avk
 
Повідомлень: 869
З нами з: 20.03.10
Подякував: 46 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Голова Ради НБУ дав прогноз інфляції до кінця року
R2 » Чет 15 сер, 2019 09:40
1 54
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2019 09:40
bobo
В Україну до кінця року зайде низка міжнародних брендів
R2 » Чет 11 лип, 2019 12:53
1 118
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лип, 2019 12:53
vkozjun
До кінця року в обіг введуть монети номіналом 5 гривень
R2 » Вів 25 чер, 2019 15:35
3 228
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 07:46
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.