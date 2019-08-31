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Реконструкцію Дарницької
площі завершать до кінця...

Реконструкцію Дарницької площі завершать до кінця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:26

Реконструкцію Дарницької площі завершать до кінця...

Пропонуємо до обговорення:
Завершити реконструкцію Дарницької площі столична влада планує до кінця нинішнього дорожнього сезону.

Дивися повний текст Реконструкцію Дарницької площі завершать до кінця дорожнього сезону, - Кличко.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:26

Из-за пробок в часы пик со сторон проспектов Гагарина и Соборности давно напрашивается двухуровневая развязка, а они, блин, асфальт меняют :(
avk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 13:18

Там многоуровневые развязки должны быть по проэктам 10ти летней давности.
Rainbow
 
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Re: Реконструкцію Ленінградської площі завершать до кінця

это ремонт, а не реконструкция
sal
 
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