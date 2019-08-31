Завершити реконструкцію Дарницької площі столична влада планує до кінця нинішнього дорожнього сезону.
Дивися повний текст Реконструкцію Дарницької площі завершать до кінця дорожнього сезону, - Кличко.
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Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:26
Реконструкцію Дарницької площі завершать до кінця...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Реконструкцію Дарницької площі завершать до кінця дорожнього сезону, - Кличко.
Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:26
Из-за пробок в часы пик со сторон проспектов Гагарина и Соборности давно напрашивается двухуровневая развязка, а они, блин, асфальт меняют :(
Додано: П'ят 30 сер, 2019 13:18
Там многоуровневые развязки должны быть по проэктам 10ти летней давности.
Додано: Сер 04 вер, 2019 09:34
Re: Реконструкцію Ленінградської площі завершать до кінця
это ремонт, а не реконструкция
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