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Чого чекати бізнесу від
«турборежиму» нової Ради

Чого чекати бізнесу від «турборежиму» нової Ради
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:35

Чого чекати бізнесу від «турборежиму» нової Ради

Пропонуємо до обговорення:
Всього за один робочий день новообрані депутати внесли до парламенту понад півсотні законопроектів.

Дивися повний текст Чого чекати бізнесу від «турборежиму» нової Ради.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:35

Если они за месяц всё проголосуют , то чем будут заниматься оставшиеся 5 лет?
lite
 
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