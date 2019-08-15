Всього за один робочий день новообрані депутати внесли до парламенту понад півсотні законопроектів.
Дивися повний текст Чого чекати бізнесу від «турборежиму» нової Ради.
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Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:35
Чого чекати бізнесу від «турборежиму» нової Ради
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чого чекати бізнесу від «турборежиму» нової Ради.
Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:35
Если они за месяц всё проголосуют , то чем будут заниматься оставшиеся 5 лет?
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